Kupa Canavarı YDÜ

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 75- 59 yenen YDÜ bu sezon 4. kupayı müzesine götürdü

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 75- 59 yenerek kupanın sahibi oldu. Tarihinde ilk kez oynadığı kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi bir yıl içinde Türkiye Kupası, Türkiye Lig Şampiyonluğu ve Eurocup'tan sonra dördüncü kupasını müzesine götürdü. Yakın Doğu Üniversitesi koçu Zafer Kalaycıoğlu da kariyeri boyunca dokuzuncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan zorlu maçta rakibine 16 sayı farkla maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi maça, Courtney Vandersloot, Cansu Köksal, Kayla Mc Bride Bahar Çağlar, Sandrine Gruda beşiyle başladı. Maçta etkili bir oyun sergileyen maçın kontrolünü elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi ribauntlarda 41-34, asistte 23-16 üstünlük sağladı.

Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride maçın MVP’si seçilirken 21sayı kaydetti. Courtney Vandersloot 9 asisti, Sandribe Gruda 8 ve Jantel Lavender de 7 ribauntla maçın öne çıkan istatistikleri arasına girdi.



