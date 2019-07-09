Küçük basketbolcular, Erten Gazi ile buluştular

Basketbol kariyerini Amerikan Kolej Ligi’nde (NCAA) Fordham Üniversitesinin basketbol takımında sürdüren Erten Gazi, kısa bir tatil için geldiği KKTC’de, Cyprus Basketball Academy CBA) tarafından

Soydan SAKALLI

Basketbol kariyerini Amerikan Kolej Ligi’nde (NCAA) Fordham Üniversitesinin basketbol takımında sürdüren Kıbrıslı Türk Erten Gazi, kısa bir tatil için geldiği KKTC’de, Cyprus Basketball Academy CBA) tarafından düzenlenen etkinlikte deneyimlerini anlattı.

Basketbolumuzun en önemli basketbol okullarından olan Cyprus Basketball Academy'nin, Levent Koleji Spor Salonunda gerçekleştirdiği antrenmana katılan Erten Gazi'ye, minik basketbolcular büyük ilgi gösterirken, etkinliği kalabalık bir basketbolsever kitlesi takip etti. Erten Gazi'yi, minik basketbolcular ayakta alkışlarla karşıladılar.

2015 yılından bu yana Amerika’da bulunan Erten, Amerika Basketbol Liginde (NBA) oynamayı hedefliyor.

Erten Gazi, akademik başarı ve spor kariyerinin birlikte yürütülmesi ile ilgili deneyimlerini küçük sporculara aktarırken, derslerine önem vermek zorunda olduğuna da vurgu yaptı. Derslerinde başarısız olduğu takdirde basketbol takımında yer alamayacağını söyleyen Erten Gazi, derslerinin de çok iyi olduğunu belirtirken, en iyi not ortalamalarından birine sahip olduğuna dikkat çekti.