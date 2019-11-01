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KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
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KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ

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KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Basketbol Federasyonu ile birlikte organize ettiği, Telsim’in de katkı koyduğu ve KTSYD Kupası’nda ilk gün tamamlandı.

Koopspor farklı kazandı: 68-32

Açılış maçında Çetinkaya ile Koopspor, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Koopspor maçın maçından itibaren eline aldığı skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleden 68-32 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Koopspor’da Timur 18, Alpay da 17 sayı ile oynarken, Çetinkaya’nın en skorer ismi 9 sayı üreten Nevzat oldu.

Çekişmeli maç LAÜ’nün: 59-52

Gecenin ikinci maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı. Başa baş giden mücadelenin ilk yarısı 28-28 eşitlikle tamamlanırken, mücadeyi LAÜ 59-52 kazanarak yarı finalde Koopspor’un rakibi oldu. LAÜ’de Ömer Güner 22 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, GAÜ’de Kutay 18 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Bugün YDÜ-DAÜ oynayacak

KTSYD Kupası’nda ilk turun son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

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