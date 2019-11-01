KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Basketbol Federasyonu ile birlikte organize ettiği, Telsim’in de katkı koyduğu ve KTSYD Kupası’nda ilk gün tamamlandı.

Koopspor farklı kazandı: 68-32

Açılış maçında Çetinkaya ile Koopspor, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Koopspor maçın maçından itibaren eline aldığı skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleden 68-32 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Koopspor’da Timur 18, Alpay da 17 sayı ile oynarken, Çetinkaya’nın en skorer ismi 9 sayı üreten Nevzat oldu.

Çekişmeli maç LAÜ’nün: 59-52

Gecenin ikinci maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı. Başa baş giden mücadelenin ilk yarısı 28-28 eşitlikle tamamlanırken, mücadeyi LAÜ 59-52 kazanarak yarı finalde Koopspor’un rakibi oldu. LAÜ’de Ömer Güner 22 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, GAÜ’de Kutay 18 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Bugün YDÜ-DAÜ oynayacak

KTSYD Kupası’nda ilk turun son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.