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KTSYD Kupası Koopspor’un

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KTSYD Kupası Koopspor’un
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Basketbol Federasyonu ile birlikte organize ettiği, Telsim’in de katkı koyduğu ve KTSYD Kupası’nda şampiyon Koopspor oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 11 sayı farkla 30-19 geride tamamlayan Koopspor, özellikle son çeyrekteki etkili oyunu ile maçın son bölümlerinde öne geçti ve mücadeleyi 54-49 kazanarak KTSYD Kupası’nın sahibi oldu. Koopspor’un Sırp oyuncusu Ivan Miskovic 14 sayı 8 ribaundluk performansı ile spor yazarları tarafından maçın MVP’si ödülüne layık görüldü.

Maç sonrasında hakemlere, turnuva ikincisi YDÜ’ye ve turnuva şampiyonu Koopspor’a kupa ve madalyalarını Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar birlikte verdi.

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