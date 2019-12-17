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KTSYD Kupası başladı

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KTSYD Kupası başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Basketbol Federasyonu işbirliğinde ve KKTC Telsim’in katkıları ile organize edilen Kadınlar KTSYD Kupası’nda ilk maç oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını RDÜ 23-21 önde tamamladı. İkinci yarıda daha üstün olan RDÜ 57-47’lik skor ile maçı kazanan oldu.

Bu sonula RDÜ yarı finale yükselirken, rakibi 20 Aralık Cuma Saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak GAÜ-DAÜ maçının galibi olacak. Diğer yarı final maçında UKÜ ile Akdeniz Spor Birliği, Cuma Saat 20.00'de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

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