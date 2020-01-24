Kritik maç GAÜ’nün

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde play-off’a kalma mücadelesi veren iki takım, Soyerspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç büyük çekişmeye sahne olurken, mücadeleyi 65-59’luk skor ile GAÜ kazandı.

Maçın ilk devresini 30-26 üstün geçen GAÜ, üçüncü periyotta farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta toparlanan Soyerspor’un çabası yeterli olmazken kritik maçın galibi GAÜ oldu. Maçın en skorer oyuncusu 21 sayı atan Soyerspor'dan Mustafa Rıfkı oldu. 15 sayı atan Batuhan Tüzmen, 13 sayı üreten Uraz Şentürk, 11 sayı 11 ribaunt ile ‘double-double’ yapan Erdem Tiryakioğlu GAÜ’nün galibiyetinde önemli rol oynadı. Soyerspor’da 14 sayı 13 ribaunt ile oynayan Fırat Ceylan da gecenin dikkat çeken bir diğer performansına imza attı.