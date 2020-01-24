banner255
banner69
Doğan'ın gecesi
Doğan'ın gecesi
67 0
FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü
FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü
11 0
 
15 0
10 olumsuz beden dili hareketi
10 olumsuz beden dili hareketi
38 0
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
61 0
Haspolatlılar kenetlendi
Haspolatlılar kenetlendi
477 0
GG'de 9 imza birden
GG'de 9 imza birden
586 1
banner374

Kritik maç GAÜ’nün

banner27

Kritik maç GAÜ’nün

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde play-off’a kalma mücadelesi veren iki takım, Soyerspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç büyük çekişmeye sahne olurken, mücadeleyi 65-59’luk skor ile GAÜ kazandı.

Maçın ilk devresini 30-26 üstün geçen GAÜ, üçüncü periyotta farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta toparlanan Soyerspor’un çabası yeterli olmazken kritik maçın galibi GAÜ oldu. Maçın en skorer oyuncusu 21 sayı atan Soyerspor'dan Mustafa Rıfkı oldu. 15 sayı atan Batuhan Tüzmen, 13 sayı üreten Uraz Şentürk, 11 sayı 11 ribaunt ile ‘double-double’ yapan Erdem Tiryakioğlu GAÜ’nün galibiyetinde önemli rol oynadı. Soyerspor’da 14 sayı 13 ribaunt ile oynayan Fırat Ceylan da gecenin dikkat çeken bir diğer performansına imza attı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.