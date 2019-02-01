Kotak potada ilk devreyi değerlendirdi

Spor yazarı Tonguç Kotak ilk devresi sona eren KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin genel durumunu ve mücadele eden takımların performanslarını değerlendirdi

Basketbolu takip eden spor yazarı Tonguç Kotak ilk devresi sona eren KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin genel durumunu ve mücadele eden takımların performanslarını, federasyonun resmi, facebook sayfasına değerlendirdi.

Tonguç Kotak ‘ın değerlendirmeleri şöyle:

''Basketbol Federasyonu bu yıl zor bir dönemde “Çalıştay” yaparak Basketbolu yeniden ayağa kaldırırız toplantısı düzenledi. Buradan çıkan kararları yavaş yavaş uyguluyor. Sezon başında 4 takıma düşen Erkekler Süper Ligi’ni önemli düzenlemelerle 7 takıma çıkardı. Burada her şey güzel ancak bu olayı ülke geneline yayması şart gibi duruyor. Ben Güzelyurt’ta da, İskele’de de hatta ve hatta Karpaz bölgesinde de Basketbolun yayılmasını istiyorum.

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin ilk devresinde Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı yenilgisiz lider bitirdi. Halit Kıryağdı yönetiminde takım bu yıl tecrübeli ve genç isimlerle bir birliktelik sağladı. Kaptan Halil Kutruza, Ahmet Dağer, İhsan Üğütücü, Sercem. Mandic ve Palmer gibi deneyimli isimlerin yanına Berkem, Günay, Ferit, Baran ve Alp gibi yetenekli isimlerle başarılı bir ekip oldu. İlk yarıyı hata yapmadan zirvede bitirdi. Ama Mandic’i kaybetmeleri ikinci devrede ciddi bir sorun olabilir.

Lefke Avrupa Üniversitesi devrenin son maçına kadar iyi işler yaptı. Maviler ne zaman ki Ballentıne’ı aldılar o zaman sayı atmakta rahatladılar. Ama ikinci devre Orhun Hoca yerli isimleri oyuna daha aktif sokmalıdır. Kendi sahasında Yakın Doğu maçı dışında seyircisi ile bütünleşen LAÜ ikinci devre takım oyunu oynayabilirse ciddi iş yapabilecektir.

Ligin en deneyimli ekibi Koopspor sezona kötü başladı ama toparlandı. Koop önemli bir hamle ile yerli isimlerimizden uzun pivot Alpay’ı ara transferde alarak dikkat çekti. Emrah Güven ve Koop, yabancılarından verim almak zorunda. Bu iki yabancının yanı sıra savunmada Kemal iyi iş yapıyor ama hücumda eski günlerinde değil. Kercem hücumda iyi savunmasını geliştirmesi takım yararına olur. Genç Temur oyun kurucu pozisyonunda daha da kendini geliştirmesi gerekiyor. Koop’un tecrübeli isimleri Vedat ve Andım da görev verildiğinde görevi yapıyorlar. Koop savunmasını sertleştirmelidir. İlk yarıda savunmada sıkıntılı olduklarını ve hem YDÜ hem de LAÜ maçlarında bir anda oyundan düşme konusunun ikinci devre olmaması gerekiyor.

Girne Amerikan Üniversitesi oyuncu yetiştirip diğer takımlara pazarlamaya kurulmuş gibi duruyor. Önce Berk şimdi de Alpay takımdan ayrıldı. Kenan Güvensoy, Kadri Alagöz ve Gökay İşkar oyuncu yetiştirmede bir numara. Ama GAÜ bu ligde bir şey yapmak istiyorsa daha alacağı çok uzun yol var.

Ligin yeni takımları MTV UP Göçmenköy ve Soyerspor eldeki kadro ile dikkatleri çekiyorlar. İki takımda da yetenekli isimler var. Bu iki takıma yönetimleri destek verirlerse uzun sürede iyi iş yapacaklardır. Zaten hocaları da Ahmet Gürel Alp ve Ahmet Şahinsoy bu işe gönül veren çalışkan isimler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi elindeki kalabalık okuldan daha iyi bir takım beklerdim. Cüneyt Doğan çalışıyor ama elindeki kadro bir noktadan sonra yeteli olmuyor. DAÜ, Basketbol’u “Yaşam Boyu Spor” görmemelidir. DAÜ’de her şey var ciddi işler yapılarak basketbolda söz sahibi olabilirler.''