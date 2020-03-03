KOOP’tan, LAÜ’ye farklı tarife

Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni34 sayı farkla mağlup ederek, YDÜ ile olan zirve çekişmesini devam ettirdi

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin iddialı takımı Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) Atatürk Spor Salonu’nda ağırladı. Ev sahibi Koopspormaçı 34 sayı farkla, 88-54 kazandı. İlk yarısını da 14 sayı farkla üstün tamamlayan Koopspor bu galibiyetle YDÜ ile olan zirve iddialaşmasını da devam ettirmiş oldu.

Koopspor’da 30 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist ile oynayan KhwanForeöne çıkarken, Kercem İnancı 18, VucasinMandic 14 ve Kemal Taşçı 11 sayı ile galibiyete katkı koydular.LAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar 21 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, yıldız isim Doğukan Demirman sadece 5 sayı 4 asist ile maçı tamamlayarak düşük bir performans sergiledi.