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Koopspor’da Güven’e güven tam

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Koopspor başkanı Talat Yalkut, başantrenör Emrah Güven ve ekibiyle yeni sezonda yola devam edeceklerini açıklarken, Sercem İnancı’yı transfer ettiklerini açıkladı

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Koopspor’da Güven’e güven tam
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Koopspor başkanı Talat Yalkut, 2019-2020 basketbol sezonu hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.

Talat Yalkut, Emrah Güven ve ekibiyle devam edeceklerini açıklarken, yeni sezona yönelik düşüncelerini şöyle açıkladı:

“Koopspor olarak 2019-2020 basketbol sezonunda teknik ekip olarak aynı şekilde başantrenör Emrah Güven ve ekibiyle devam ediyoruz.

Yerli ve yabancı transfer çalışmalarımız devam etmektedir. Yabancı transferinde kararı federasyonun açıklayacağı yabancı sayısından sonra belirleyeceğiz. Dış transferde görüştüğümüz isimlerden Sercem İnancı ile anlaşımış bulunup imza töreni ilerleyen günlerde düzenlenecektir. Transfer listemizde bulunan Berk Argın dahil 4-5 sporcuyla daha görüşmelerimiz devam etmektedir.

İç transferde de önümüzdeki hafta statü gereği serbest olan kendi oyuncularımızla, teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda görüşmelere başlayacağız.”

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