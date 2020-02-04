Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci Koopspor, lider Yakın Doğu Üniversitesi’ni ağırladı. Çekişmeli maçı 81-74 kazanan Koopspor, rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırırken, rakibinin 36 maçlık galibiyet serisine de son verip liderliğe yükseldi

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan Koopspor, liderlik koltuğunda oturan Yakın Doğu Üniversitesi’ni ağırladı. Çekişmeli maçı 81-74 kazanan Koopspor, rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırırken, 36 maçlık galibiyet serisine de son vermiş oldu. Bu sonuçla Koopspor ligde de liderliğe yükselme başarısı gösterdi.

Baştan sonra büyük heyecana sahne oldu

Ligin en değerli oyuncusu sıralamasının zirvesinde yer alan YDÜ’lü Lashard Anderson’un forma giymediği maçta birinci ve ikinci periyot başa baş bir mücadeleye sahne oldu. İlk periyodu Koopspor 1 sayı üstünlükle tamamlarken, devre YDÜ’nün 1 sayılık üstünüğü ile, 37-36 tamamlandı.

İkinci devrede çekişme ve heyecan devam etti. YDÜ üçüncü çeyreği 56-50 önde tamamladı. Son periyotta oyuna ağırlığını koyan Koopspor maçı 81-74 kazanmasını bildi.

Mandic eski takımını yıkan isimlerin başında geldi

Koopspor’da eski YDÜ’lü Vucasin Mandic 24 sayı 7 ribaunt ile yıldızlaşırken, yeni transfer Khwan Fore 20 sayı 10 ribaunt 6 asist ile göz doldurdu. Lefkoşa ekibinde Kercem İnancı’nın 17 sayısı da galibiyette önemli rol oynadı.

YDÜ’de ise Darryl James Palmer 28 sayı 18 ribaunt ile etkileyici bir performans ortaya koyarken, İhsan Üğütücü 15 sayı 11 ribaunt, Halil Kutruza 13 sayı ile maçı tamamladı.