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Koopspor rahat turladı

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Koopspor rahat turladı
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KKTCBF Federasyon Kupası heyecanı Güzelyurt Spor Salonunda başladı. Kupanın ilk tur ilk maçında Koopspor, Soyerspor'u 92-49 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Koopspor, Soyerspor karşısında maça fırtına gibi başlarken, henüz ilk çeyrekte 26 sayılık farka ulaştı. İlk çeyrekten sonra tempoyu düşüren Koopspor, devreyi 32 sayı farkla 59-27 önde tamamladı.

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte kendisini fazla sıkmadan oynayan Koopspor, maçı da 43 sayı farkla 92-49 kazanarak, yarı finalde YDÜ ile eşleşti. 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Koopspor'da, Marvin 20, Kercem 17 sayı attı.

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