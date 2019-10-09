Koopspor özlemi bitirmek istiyor

Koopspor sezon hazırlıklarını, savunmada agresif, hücumda topu paylaşan organize bir takım yaratmak için sürdürürken, Mandic liderliğinde şampiyonluk özlemini bitirmek istiyor

devam ediyor. Kadrosunda birçok önemli oyuncu barındıran Lefkoşa ekibi, son iki sezonda yarı finalde elendiği play-off’ları kafasından silerek arzuladığı şampiyonluğu elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mandic ve Miskovic ile Sırp ekolüne dönüldü

Kadrosuna yerli olarak YDÜ’den Sercem İnancı’yı katan Koopspor, yabancı tercihlerini Sırplardan yana kullandı. YDÜ’de önemli işlere imza atan Vucasin Mandic yanında diğer bir kariyerli Sırp oyuncu Ivan Miskovic’i transfer eden Lefkoşa ekibi, Ağustos ayı ortasında başladığı sezon hazırlıklarında temposunu yükseltti. Bireysel çalışmalar ve salon çalışmaları ile birlikte haftada 8 idman sayısına ulaşan Koopspor, yeni sezonda farklı bir oyun yapısı ile basketbol severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güven’den agresif savunma vurgusu

Koopspor koçu Emrah Güven, hedeflerinin savunmada agresif, hücumda topu paylaşan organize bir takım yaratmak olduğunu söylerken, mutlu sona ulaşma arzularının altını çizdi.

Bu sezon saha içi liderlerinin Vucasin Mandic olacağını, kendisine çok güvendiğini, oyuncunun da sezon açılışından bu yana takımla birlikte olduğunu aktaran Güven, geride kalan süreçte tüm oyuncularının büyük bir özveri ile çalıştığını, tempodan memnun olduğunu dile getirdi.

“Kenetlenerek özlenen şampiyonluğa ulaşacağız”

Yeni transferlerin de uyum sorununu erken aşmasının kendisini memnun eden bir diğer detay olduğunu belirten Emrah Güven, “Başkan, yönetim, teknik ekip, oyuncular ve camia olarak olarak kenetlenip, birlik olup, çok çalışarak özlenen ve beklenen şampiyonluğa ulaşacağımıza inancım tamdır” diyerek sözlerini noktaladı.