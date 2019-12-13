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Koopspor ikinci devrede coştu

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Koopspor, ilk devresini 2 sayı geride kapattığı maçın ikinci devresinde coşarken, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 24 sayı farkla 86-62 mağlup etti

Koopspor ikinci devrede coştu

Basketbol Büyük Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ağırladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve ilk devresi başa baş geçen mücadelede Lefke ekibi 41-39 üstünlükle soyunma odasına gitti. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Koopspor mücadeleyi 86-62’lik skor ile kazanarak lige galibiyetle başladı. Koopspor’dan Ivan Miskolic 19 sayı 16 ribaunt ile maçın en etkili ismi oldu. Sırp oyuncuya Kercem 17, Sercem ve Mandic ile 14’er sayı ile eşlik etti. İlk yarıdaki iyi performansını ikinci yarıda gösteremeyen LAÜ’de Ömer Güner’in 15, Arif’in 13 ve Hasan Leyla’nın 11 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Süper Lig’de bugün Soyerspor ile DAÜ, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 15.00’de karşı karşıya gelecek.

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