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Koopspor finalde

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Koopspor finalde

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan yarı final ikinci maçında Koopspor, GAÜ’yü eleyerek finale yükseldi.

Cumhuriyet Kupası yarı final ikinci maçında GAÜ ile Koopspor karşı karşıya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen ve GAÜ’nün önde götürdüğü mücadelede sonradan toparlanan Koopspor skor üstünlüğünü eline geçirdi ve mücadeleyi 82-67’lik skor ile kazanarak finalde YDÜ’nün rakibi oldu. GAÜ’den oyuncu Erdem Tiryakioğlu ilk devrede, Koopspor’da ise koç Emrah Güven ikinci devrede diskalifiye edildiler.

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