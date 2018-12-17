Koopspor farklı başladı

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta açılış maçında, ilk haftayı maç yapmadan geçen Koopspor, Soyerspor'u 62 - 33 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı. Soyerspor ise ikinci maçını da kaybetti. Son periyot haricinde, tüm periyotlarda rakibinden üstün olan Koopspor rakibini 29 sayı farkla mağlup ederken, Chris ve Marvin, 18'er sayıyla oynadılar. Soyerspor'da ise Abasi 16 sayı attı.

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'ne, bu akşam DAÜ Spor Salonu'nda oynanacak olan DAÜ - MTV-UP Göçmenköy ve yarın akşam Ertuğrul Apakan Salonu'nda oynanacak olan GAÜ- YDÜ maçlarıyla devam edilecek.