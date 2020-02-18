Koopspor farkla turladı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve erkekler Süper Ligi takımlarının yer aldığı Federasyon Kupası'nda heyecan başladı.

Gecenin ilk çeyrek final maçında Koopspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. Mücadeleyi 48 sayı farkla 77-29 kazanan Koopspor yarı finale yükselirken rakibi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) oldu. Maçın adamı ise 19 sayı, 8 ribaund ve 3 top çalmayla oynayan Koopspor’dan Berk Argın oldu.

Federasyon Kupası'nda bu akşam YDÜ ile LAÜ yarı final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı final oynayacak.