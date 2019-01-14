Koopspor deplasmanda coştu

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta 1. maçında Koopspor, deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 90 - 46 mağlup etti. Koopspor, nagalip rakibini 44 sayı farkla mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı. 3 oyuncunun sırtladığı Koopspor'da Chris 29, Marvin 25 ve Kercem 21 sayıyla oynadı. DAÜ'de ise Tefera ve Uğur 15'er sayıyla oynadılar.
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