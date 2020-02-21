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Koopspor da finalist

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Basketbolda Federasyon Kupası’nda, GAÜ2yü mağlup eden Koopspor finale yükselirken, finalde YDÜ’nün rakibi oldu

Koopspor da finalist

Basketbolda Federasyon Kupası’nda ikinci yarı final maçı dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Koopspor ile GAÜ’nün mücadelesinde günle taraf Lefkoşa ekibi Koopspor oldu. İlk periyodu çekişmeli geçen maçın ikinci periyodunda oyuna hükmeden Koopspor devreyi 53-34, maçı da 83-68 kazanmasını bildi. Koopspor’da Vucasin Mandic 24, sayı üretti. GAÜ’de Erdem Tiryakioğlu’nun 22 sayı 12 ribauntluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Bu netice sonrasında kupasında finalin adı Koopspor-YDÜ oldu. Final maçı 25 Şubat Salı akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Büyük Kadınlar Ligi’nde ise Akdeniz Spor Birliği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşılaştı.Karşılaşmayı 57 sayı farkla kazanan UKÜ, farklı galibiyetlerine bir yenisini eklerken ligdeki beşinci maçını da farklı galibiyetle tamamladı.

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