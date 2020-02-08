banner255
banner69
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
14 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
80 0
 
37 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
2.2B 0
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
33 0
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
751 0
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
136 0
banner374

Koop, kopardı aldı

banner27

Koopspor, özellikle üçüncü periyottaki etkili oyunuyla Soyerspor’u mağlup ederken, KhwanFore 23 sayı ile galibiyette ön plana çıktı

Koop, kopardı aldı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’ne tek maçla devam edildi. Şampiyonluk iddiasındaki Koopspor, play-off’a kalma mücadelesi veren Soyerspor’u 74-66 yenerek yoluna devam etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı büyük bir çekişmeye sahne olurken, devreyi 31-30 üstün tamamlayan Koopspor oldu. Üçüncü periyotta rakibine oranla istediklerini daha fazla yapan Koopspor, üçüncü periyotu 7 sayı önde geçerken, maçı da 8 sayı farkla kazanmasını bildi. Koopspor’daKhwanFore 23 sayı, Alpay Şerbetçioğlu 17 sayı, Kercem İnancı 11 sayı, VucasinMandic ise 10 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamladı.

Soyerspor’da ligin en çok ribaunt toplayan oyuncusu Fırat Ceylan bu maçta 18 ribaunt

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.