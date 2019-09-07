KOOP 3x3 BASKEnT heyecanı başladı

Kooperatif Merkez Bankası, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Basketbol Federasyonunun iş birliği ile “Koop Baskent 3x3” sokak basketbolu turnuvası başladı

Kooperatif Merkez Bankası LTD (Koop Bank), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Basketbol Federasyonunun iş birliği ile “Koop Baskent 3x3” sokak basketbolu turnuvası Gelir ve Vergi Dairesi’nin araç park yerinde başladı.

Arılar, U12, U14, U16, Büyükler ve Masterler kategorilerinde 3’er kişiden oluşacak takımların yarıştığı turnuvanın açılış konuşmasını Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan yaptı bankanın 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada tüm sporculara başarı diledi.

Ardından ülkemizi uluslar arası alanda temsil eden tekerlekli sandalye basketbol takımımızın gösteri maçı ile turnuva başladı. Açılış maçının hava atışını LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman birlikte yaptı.