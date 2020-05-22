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Kobe Bryant'ın el izine dudak uçuklatan bedel

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Bu yıl hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşyaları açık arttırmada satıldı. Unutulmaz isme ait parçalar yüksek fiyatlara alıcı buldu

Kobe Bryant'ın el izine dudak uçuklatan bedel

Spor dünyasına damgasını vurmuş isimlere ait eşyalarının açık artırmaya çıkarıldığı Julien Müzayede Evi'ne, bu yıl hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant damga vurdu.

Yıldız basketbolun formaları ve el izinin olduğu tablo, rekor fiyatlara alıcı buldu. Müzayede evinde yapılan açık artırmada, Bryant'ın eşyalarına toplamda 202 bin 590 dolar ödendi.

Unutulmaz basketbolcunun, Grauman'ın Çin Tiyatrosu'nda bıraktığı el izlerini taşıyan tablo, 75 bin dolara satıldı. 1999-2000 NBA finallerindeki forması ise 43 bin 750 dolara alıcı buldu.

NBA efsanesinin, "24" numaralı 2006-2007 sezonunda giydiği Lakers forması 22 bin 400 dolara, imzalı basketbol ayakkabıları 25 bin 600 dolara hayranlarının oldu.

Bu senenin başında Kobe Bryant ve kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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