Kobe Bryant anısına All-Star'a yeni format

2020 NBA All-Star maçı, 26 Ocak'ta trajik bir helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden efsane basketbolcu KobeBryant’ı onurlandırmak için değişik bir format ile oynanacak

Batı konferansı takımı Los Angeles Lakers'tanLeBron James ve doğu konferansı ekibi MilwaukeeBucks'tanGiannisAntetokounmpo'nun kaptanlığı yapan takımların karşı karşıya geleceği 2020 NBA All-Star maçının ilk üç periyodunda da skor 0-0'dan başlayacak. Bu şekilde 12'şer dakikadan oynanacak ilk üç periyodun galibi ayrı belirlenmiş olacak.

Üç çeyrek sonunda önde giden takımın toplam skoruna, 18 kez All-Star seçilen ve 4 defa NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan KobeBryant'ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve karşılaşmanın galibini belirleyecek hedef sayı ortaya çıkacak.

Süresiz oynanacak son çeyrekte söz konusu hedef sayıya ilk ulaşan taraf maçı kazanacak.

Örnek olarak ilk üç periyot sonunda 100-95'lik skor oluşması durumunda son periyotta ulaşılması gereken hedef skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan taraf 24, 95 sayı kaydeden takım ise 29 sayı bularak maçı kazanmaya çalışacak.