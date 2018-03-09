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KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
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KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bosna’daki ilk maçında KKI Vrbas takımına 81 – 62 mağlup oldu

KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
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Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası grup elemeleri için Bosna Hersek’in Banjaluka kentine giden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleaguue Grup A’daki ilk maçını geçtiğimiz gün oynadı.

Elemelere ev sahipliği yapan Banja Luka’nın KKI Vrbas takımı ile karşılaşan temsilcimiz ilk yarısını 45-23 kaybettiği maçtan 81 - 62 yenik ayrıldı.

Antrenör Hüseyin Dayı yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kadrosunda Murat Ekşi, Erkan Taşçı Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar, yer aldı.

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