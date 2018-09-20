KKTCELL'e, İran'dan takviye

Hamit SAKALLI

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi’nde, Süper Lige yükselme hedefiyle mücadele edecek olan takımımız KKTCELL,13 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olan ligde hedeflerine ulaşmak için İran'dan transfer gerçekleştirdi.

İranlı Ali Akbar İbrahimi isimli oyuncuyu Kıbrıs’a getirerek antrenmanlara başlatan KKTCELL, basketbolcu ile 2018 - 2019 sezonu için resmi sözleşmeyi imzaladı. Geçtiğimiz yıl İran Birinci Ligi’nde şampiyon takımın oyuncusu olan Ali aynı başarıyı yeni takımında da yakalamak istiyor.