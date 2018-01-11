KKTCELL Ceylanpınar deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde ilk yarıda son 2 haftaya girilirken, Lig’deki temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 13 Ocak’ta Ceylanpınar BLd. Engelli SK takımına konuk olacak.
20 – 21 Ocak’ta yapılacak maçlarla ilk yarısı tamamlanacak Lig’de temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 13 puan ve averajla 7. Sırada bulunuyor. Rakip Ceylanpınar’ın 14 puanla 6. Sırada yer aldığı Lig Maratonunun ilk yarısını temsilcimiz20 Ocak’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacağı Engelsiz Gaziantep maçıyla kapatacak.