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Kızların şampiyonu Future American

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Kızların şampiyonu Future American

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize dilen orta okullar arası basketbol birinciliği dün tamamlanırken, yıldız kızlarda FutureAmericanCollege şampiyon oldu.

Basketbol kızlar birinciliğinde Levent Koleji Spor Salonunda oynanan üçüncülük maçında Lapta Yavuzlar Lisesi, Türk Maarif Koleji’ni 45-19 mağlup ederek üçüncü olurken, Türk Maarif Koleji dördüncü oldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan final maçında Levent Koleji’ni 74-26 mağlup eden FutureAmericanCollege şampiyon oldu. Levent Koleji ise ikinciliği elde etti.

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