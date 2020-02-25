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Kızlarımızdan önemli galibiyet

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Kızlarımızdan önemli galibiyet

Konya’da düzenlenen U16 Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası’na katılan KKTC U 16 Kız Takımı, ilk gün maçında önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Kadın Basketbolunun ekol takımlarından olan Kayseri Bellona Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) U16 takımı ile karşılaştı. A Grubu’nda yer alan maçı uzatmalarda 64-56 kazanan takımımız şampiyonaya alkışlanan bir galibiyetle girmeyi de başardı.

Kayseri Bellona AGÜ galibiyeti ile grup maçlarına başlayan takımımız, Mersin İnanç ve Basketbol Kayseri takımları ile oynayacağı maçları beklemeye başladı.

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