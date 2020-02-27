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Kızlarımız Anadolu elemelerinde

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Kızlarımız Anadolu elemelerinde

Türkiye Bölgesel Şampiyonası’nda yer alan KKTC U16 Erkek ve Kız Takımları, dün grup maçlarını tamamladı.

Konya’da oynadığı son maçta Mersin İnanç takımına 58-53 kaybeden U16 Kız takımımız, averajla grup lideri oldu ve Anadolu elemelerine gitmeye hak kazandı.

Hatay’da gerçekleştirilen Türkiye U 16 Bölge Şampiyonası’nda yer alan erkek takımımız ise son maçında İskenderun Mithat Paşa takımı ile karşılaştı, ekibimiz bu mücadeleyi 72-37 kazanmasına karşın ilk 2 maçı kaybettiği için elemelere veda etti.

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