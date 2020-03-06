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Kısır maçı Soyer kazandı

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Kısır maçı Soyer kazandı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde play-off mücadelesini sürdüren Soyerspor, ligde herhangi bir iddiası olmayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile karşılaştı. Mücadeleyi 50-32’lik skor ile Soyerspor kazandı. İki takımın da hücumda zorlandığı maçın ilk periyodunu DAÜ’nün sayı atmadan geçirmesi dikkat çekti.

Soyerspor’da ribauntların etkili ismi Fırat Ceylan topladığı 18 ribaunda ek 17 de sayı üreterek takımının en etkili ismi oldu. DAÜ’de ise Uğur Kaya 19 sayı üretti. Bu iki isim dışında çift haneli sayılara ulaşan oyuncu olmaması da maçın bir diğer ilginç detayı oldu.

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