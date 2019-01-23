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Karadağ'ın zirvesine YDÜ damgası

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Basketbol Süper Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, Halil Kutruza'nın yıldızlaştığı maçta Lefke Avrupa Üniversitesi'ni deplasmanda 24 sayı farkla 84 - 60 mağlup etti

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Karadağ'ın zirvesine YDÜ damgası
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta 2. maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi'ni (LAÜ) deplasmanda 24 sayı farkla 84 - 60 mağlup etti.

Haftanın maçı olan maçta, haftaya namağlup giren 2 takımdan konuk Yakın Doğu Üniversitesi, son çeyrek haricinde Lefke Avrupa Üniversitesi'ne büyük üstünlük kurdu. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni mağlup ederek 5. galibiyetini alırken, Lefke Avrupa Üniversitesi ilk mağlubiyeti aldı. LAÜ ise maç fazlasıyla liderliğini korudu.

Maçın yıldızı, 20 sayıyla oynayan Yakın Doğu Üniversitesi'nden Halil Kutruza oldu. İhsan 16, Mandiç ise 15 sayıyla skora katkı koydular. Maçın en skoreri olan Dennis'in 23 sayısı, LAÜ'ye yeterli olmadı.

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