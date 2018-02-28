Karadağ fatihi Koopspor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Lig’inde dün akşam oynanan önemli maçta Koopspor deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 18 sayı farkla 81 – 63’lük skorla mağlup etti. Koopspor’dan Tyrell, Williams ve Kambala’nın 47 sayı attıkları maçın en skorer oyuncusu 21 sayıyla LAÜ’den Douglas oldu.
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