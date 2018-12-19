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Kadınlarda Türkiye, erkeklerde Nijerya şampiyon

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Cup of Nation Basketball Turnuvası’nda kadınlarda, İran’ı mağlup eden Türkiye, erkeklerde Türkiye’yi mağlup eden Nijerya şampiyon oldular

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Kadınlarda Türkiye, erkeklerde Nijerya şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük uluslararası öğrenci organizasyonlarına imza atan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş Uluslararası Basketbol Turnuvası olan Cup of Nation Basketball Turnuvası’nın sekizincisi, geçtiğimiz Pazartesi günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan final maçları ve ödül töreni ile tamamlandı.

106 ülkeden 20 bini aşkın öğrenci arasından, 500’ün üzerinde aktif öğrencinin ülkelerini temsil ederek kıran kırana mücadele verdiği organizasyonda 11 erkek ve 6 kadın ülke takımı arasından şampiyonlar belirlendi. Final müsabakalarında Kadınlar Grubu’nda Türkiye ile İran arasında oynanan maçı 23 – 5 kazanan Türkiye şampiyonluğa ulaşırken, Erkekler Grubu’nda ise Türkiye ile Nijerya arasında oynanan maçı 20 – 17 kazanan Nijerya şampiyon olarak uluslararası turnuvayı tamamlayan takımlar oldu. Üçüncülük dördüncülük müsabakalarında ise Kadınlar Grubu’nda Rusya Filistin’i 7 - 2 yenerek üçüncü olurken, Erkekler Grubu’nda Lübnan Ürdün’ü 42 – 14 mağlup ederek üçüncülüğe ulaştı.

Maçların ardından gerçekleştirilen Ödül Töreni ile dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Gecede, En Centilmen Kadın Takımı İran, En Centilmen Erkek Takımı Ürdün, En Skorer Kadın Oyuncu Melisa Şendur (Türkiye), En Skorer Erkek Oyuncu Ateş (Ürdün), Serbest Atış Kadın Şampiyonu Merve Badem (Türkiye), Smaç Erkek Şampiyonu Ajay (Nijerya), Üç Sayı Erkek Şampiyonu Mert (Ürdün), En Değerli Kadın Oyuncu Melisa Şendur (Türkiye), En Değerli Erkek Oyuncu Akınjide (Nijerya), En Cesur Erkek Oyuncu Youssef Ibrahim (Filistin) ve En İyi Topluluk Ödülü Nijerya’ya takdim edildi.

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