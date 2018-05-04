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Kadınlar Federasyon Kupası’nda kuralar çekiliyor

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Basketbol Federasyonu Commercial Insurance Ltd. Kadınlar Federasyon Kupası’nda kura çekimi, Pazartesi günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali’nde yapılacak

Kadınlar Federasyon Kupası’nda kuralar çekiliyor
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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Commercial Insurance Ltd. Kadınlar Federasyon Kupası’nda kura çekimi 7 Mayıs Pazartesi günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali’nde saat 17.30’da yapılacak.

4 takımın mücadele edeceği Commercial Insurance Ltd. Kadınlar Federasyon Kupası’nda; Girne Amerikan Üniversitesi, Koop Spor, Soyer Spor ve Yakın Doğu Üniversitesi yer alıyor.

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ülkenin geneline basketbol sevgisini yaymak için bu yıl kadın ve erkeklerdeki Federasyon Kupaları’nın yerini Güzelyurt olarak belirledi. Güzelyurt ve bölgedeki basketbol severler 10 ve 12 Mayıs tarihlerindeki Commercial Insurance Ltd. Kadınlar Federasyon Kupası maçlarını ücretsiz bir şekilde Güzelyurt Spor Salonu’nda izleyebilecekler.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-off Final Serisi Basın Toplantısı

Kura çekiminin ardından, aynı yerde Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-Off Final Serisi ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanacak olan Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-off Final Serisi için basın toplantısına Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, final serisinin takımlarının antrenör ve yöneticileri katılacaklar ve açıklamalarda bulunacaklar.

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