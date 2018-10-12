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James Palmer YDÜ‘de

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NCAA1 Ligi takımlarından South Carolina çıkışlı olan 1994 doğumlu Darryl James Palmer, YDÜ Büyük Erkek Basketbol Takımı’na transfer oldu

James Palmer YDÜ‘de
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Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek Takımı, Darryl James Palmer’ı transfer ederek kadrosuna kattı.

NCAA1 Ligi takımlarından South Carolina çıkışlı olan 1994 doğumlu oyuncu 4 ve 5 pozisyonlarında oynayabiliyor. 2.03’lük atletik oyuncu en son olarak İngiltere Ligi’nde iyi bir performans sergiledi. 

James Palmer’ın transferiyle ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi koçu Halit Kıryağdı, ‘’Tam bir görev adamı transfer ettik. Darryl sadece bir haftadır bizimle şimdiden çalışkanlığı ve takımdaşlığı ile herkesin saygısını kazandı. Sistem içerisinde çok iyi işler yapacağına eminim.”

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