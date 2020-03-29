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İskar: “Sabırla bekleme zamanı”

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GAÜ Koçu Gökay İskar, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalındığını, sabır, sağlık ve inançla geçilmesi gereken bir dönemde bulunulduğunu belirtti.

İskar: “Sabırla bekleme zamanı”

Basketbol Erkekler Ligi’nde bu sezon geçmiş sezonlara kıyasla galibiyet yüzdesini arttıran ve 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3’üncü sırada bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Koronavirüs salgını nedeni ile liglerin ertelenmesi ile beklemeye çekildi.

GAÜ Koçu Gökay İskar, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalındığını, sabır, sağlık ve inançla geçilen bir dönemde bulunulduğunu belirtti.

Normal sezon periyodu içerisinde hedeflerimize ulaştık

İskar, “Takımların güçler dengesi açısından çok büyük farkları olmadığı bir sezon oynuyoruz. Detayların çok önemli olduğu ve bağımsız değişkenlerin çoğu zaman sonucu belirlediği müsabakalar oynadık. 15 maçlık normal sezon periyodunun 11 ini geride bıraktığımız dönemde Girne Amerikan Üniversitesi olarak hedeflerimize ulaştık” dedi.

Normal sezonun geriye kalan 4 maçlık kısmını play-off’taki olası rakipleri Koopspor’a hazırlanma süreci olarak tasarladıklarını belirten İskar, şu an ise olağanüstü bir durumun yaşanmasından ötürü beklemede olduklarını aktardı.

“Oyuncularımız bireysel egzersizlerle kendilerini hazır tutmaya çalışıyorlar”

Gökay İskar, şu anda takım olarak herhangi bir faaliyetleri olmadığını ligde son oynadıkları YDÜ maçı sonrasında oyuncularına izin verdiklerini belirterek, devletin ve Basketbol Federasyonu’nun aldığı kararlara göre hareket etmekte olduklarını dile getirdi.

İskar “Oyuncu grubumuz kendi imkanları çerçevesinde bireysel egzersizlerle kendilerini hazır tutmaya çalışıyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.

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