İlkokullar, Talat Akkor anısına oynadı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar arası Basketbol Şöleni’ne katılan ilkokul erkek ve kız basketbol takımı oyuncuları rekabetten uzak bir anlayışla, seyir zevki güzel oyunlara imza attılar.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 12 Kasım’da düzenlenen 10 takımın katıldığı “ KTÖS Talat Akkor İlkokullar Basketbol Anı Turnuvası” çocuklara çocuklarda rekabetten uzak bir şekilde eğlenerek spor yapmaları, dayanışma anlayışını geliştirerek öz güven ve becerilerini artırmayı hedefliyordu. Şölen havasında sonuçlanan yarışların ardından KTÖS yetkilileri ve merhum sendikacı Talat Akkor ailesinin de yer aldığı ödül töreni ve toplu anı fotoğrafı çekimi yapıldı.