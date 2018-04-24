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İlk Finalist YDÜ

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Basketbol Büyük Erkekler Ligi yarı final serisinde Mapfree’yi 3. maçta da mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, ilk finalist takım oldu

İlk Finalist YDÜ
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi yarı final serisinde Mapfree’yi 3. maçta da mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, ilk finalist takım oldu.

YDÜ, RA25 Spor Salonu’nda oynanan maçta daha önce farklı mağlup ettiği rakibi karşısında bu kez zorlanmasına rağmen 7 sayı farkla, 87-80 galip gelerek seride durumu 3-0 yaptı.

YDÜ’de Misonoviç 25 sayıyla oynarken, Anderson 16, Mandiç ise 10 sayı attı. Maçın en skoreri 34 sayıyla Mapfree’den Macura olurken, Luka’nın 25 sayısı da konuk ekibe galibiyet için yeterli olmadı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi yarı final serisinin diğer eşleşmesinde LAÜ bu akşam Koopspor’u konuk edecek.”

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