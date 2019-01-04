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Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü

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Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta 3. maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni oldukça çekişmeli geçen maç sonunda deplasma da 79- 74 mağlup etti. LAÜ 3. galibiyetini alırken GAÜ 2. mağlubiyetini aldı. GAÜ ilk devrede daha etkili oynarken, devreyi 36-24 önde tamamladı. LAÜ 2. devrede oyuna ağırlığını koyarken, özellikle son periyotta 35 sayıyla coşarak maçı 79-74 kazandı. Maçın en skorerleri olan GAÜ'den Erdem'in 30, Emre'nin ise 23 sayısı galibiyete yeterli olmadı. LAÜ'de ise Rajko 20, Dennis 19, Arif 15 ve Doğukan 12 sayıyla oynadılar.

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