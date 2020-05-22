Ruhsar Vudalı, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın, Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lige, sponsorsuz yükselmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunurken, “Hayalimizdi gerçeğimiz oldu. Herkese bayram hediyemiz olsun.” ifadelerini kullandı

KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanı Ruhsar Vudalı, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın, Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lige yükselmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Hayalimizdi gerçeğimiz oldu diyen Ruhsar Vudalı’nın açıklamaları şöyle:

“KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, antrenörü Hüseyin Dayı, takım oyuncuları Murat Ekşi, Ömer Bulduk, Mohsen Bigdeli, Mahmut Kerem, Baran Oğuz, Osman Hamidan, Ahmet Akdeniz, Murat Göçer, Duran Tak, Güner Beşkardeşler, Erkan Taşçı, Furkan Uçaş, yöneticileri, Ekonomi ve Enerji Bakanımız Hasan Taçoy’la birlikte zorun en zorunu başarıp, 19 maçta 19 galibiyetle namağlup Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligden, Süper Lige yükselmeyi başardı. Takımımız lig bitimine 6 hafta kala süper lige çıkışını 3 hafta kala da şampiyonluğunu ilan etmişti.

COVİD -19 pandemisinden dolayı ligde oynanamadan kalan 3 maçın oynanmayacağı ve ligin son şekliyle tescil edileceğini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanı Arif Ümit Uztürk ve yönetim kurulu önce sporcu sağlığı diyerek sağduyulu kararlarını resmi olarak dün açıkladılar. Çok teşekkürler. Hayalimizdi gerçeğimiz oldu.

Takım oyuncularımız, koçumuz ve biz yöneticiler için evlerde izole kaldığımız günlerde, belirsizlik, kararı bekleyiş sıkıntılıydı. Ama her zaman olduğu gibi bu süreçte de devamlı ilgilenen destek veren Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı çok sağolunuz.

Sertaç bey ligin 1. devresi bittiğinde beni aramıştı. ‘Geliniz bu mucizeyi nasıl başardınız anlatınız.‘ demişti. Sürdürülebilir bir formül için uzun uzun konuşmuştuk. Gelecekte öyle devam edilebilmesini dilerim.

Sponsorsuz yönetim kurulu, antrenör ve oyuncular hepimiz inandıklarımıza inandırdık, güvendik, çoooooooook çalıştık ve başardık.

Az yöneticinin yaşama şansı olan böylesi gurur ve mutluluğu bizlere yaşatan değerli antrenörümüz ve yıldız oyuncularımız emeklerinize sağlık, saygınız için teşekkürler.

Çok şükür güzel memleketimizin normalleşmeye başladığı bu günlerde Süper Lig başarımız; maddi ve manevi destek veren, takdir eden, yazılı ve görsel basında yer veren spor yazarları, kalbinde heyecanımızı taşıyan herkese teşekkürlerimizle bayram hediyemiz olsun.