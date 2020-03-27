banner411
banner69
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
4 0
Uyarılar boşa gidiyor
Uyarılar boşa gidiyor
202 0
 
Pazar günü saatler ileri alınacak
Pazar günü saatler ileri alınacak
45 0
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
55 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
53 0
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
30 0
16 0
banner374

Harlem efsanesi "Curly" hayatını kaybetti

banner27

Harlem Gezginleri'nin efsane isimlerinden Fred Neal, hayatını kaybetti. "Curly" lakaplı Neal, 22 sene boyunca Harlem forması giymişti

Harlem efsanesi "Curly" hayatını kaybetti

Basketbol şov ekibi Harlem Gezginleri'nin unutulmaz isimlerinden Fred Neal, yaşama veda etti. "Curly" lakaplı 77 yaşındaki basketbol efsanesi Houston'daki evinde vefat etti.

1963 yılında Harlem forması giymeye başlayan Fred Neal, 22 yıl boyunca parkede kaldı. Efsane isim, 97 ülkede 6 binin üzerinde karşılaşmada basketbolseverlerin karşısına çıktı.

Dribbling ustası olarak bilinen Neal, esprili karakteri ve parkedeki hareketleriyle basketbolseverlerin sevgili olmuştu.

Neal'in 22 numaralı forması 2008 yılında Madison Square Garden'da emekli edilmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.