Harlem efsanesi "Curly" hayatını kaybetti

Basketbol şov ekibi Harlem Gezginleri'nin unutulmaz isimlerinden Fred Neal, yaşama veda etti. "Curly" lakaplı 77 yaşındaki basketbol efsanesi Houston'daki evinde vefat etti.
1963 yılında Harlem forması giymeye başlayan Fred Neal, 22 yıl boyunca parkede kaldı. Efsane isim, 97 ülkede 6 binin üzerinde karşılaşmada basketbolseverlerin karşısına çıktı.
Dribbling ustası olarak bilinen Neal, esprili karakteri ve parkedeki hareketleriyle basketbolseverlerin sevgili olmuştu.
Neal'in 22 numaralı forması 2008 yılında Madison Square Garden'da emekli edilmişti.