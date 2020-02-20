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Gönyeli zorlanmadan kazandı

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Gönyeli zorlanmadan kazandı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’ne Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan Rauf Denktaş Üniversitesi ile Gönyeli arasındaki maç ile devam edildi.

Karşılaşmayı Gönyeli zorlanmadan 56-33’lük skorla kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü. Gönyeli 19-8, 2912, 47-23 ve 56-33’lük periyotlarla ligdeki beşinci maçından dördüncü galibiyetini çıkardı. Rauf Denktaş Üniversitesi ise beşinci maçından üçüncü kez yenik ayrıldı.

Gönyeli adına müsabakada 14 sayı kaydeden Arzu Behaaddin maçın en skorer ismi olurken, Rauf Denktaş Üniversitesi’nde Emel Keyfiala10 sayı ile oynadı.

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