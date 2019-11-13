Gönyeli yeniden parkede

Gönyeli Spor Kulübü, 2 yıllık aranın ardından Ahmet Gürel Alp nezaretinde, yeniden Büyük Kadınlar Ligi’ne katılacak

Kadın basketbolunun önemli değerlerinden olan Gönyeli Spor Kulübü, 2 yıllık aranın ardından yeniden salonlara dönüyor.

Şampiyonluk kazanmasının ardından ligden çekilen ve bu sezon Büyük Kadınlar Ligi’ne yeniden dahil olma kararı alan Gönyeli’de koçluk görevine getirilen deneyimli isim Ahmet Gürel Alp nezaretinde ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi. Gönyeli Kadın Basketbol Takımı, Ocak ayında başlaması planlanan lige en iyi şekilde hazırlanacak ve kadro oluşumunu da bu süreçte tamamlayacak.

Koç Ahmet Gürel Alp, kadın basketbolu denildiğinde Kıbrıs’ta ilk akla gelen yerin Gönyeli olduğunu, birçok oyuncu yetiştiren kulübün liglerde olmamasının kendisini rahatsız ettiğini, bu sezondan itibaren kadın takımı konusunda kalıcı adımlar atılmaya başlandığını belirtti.

Alp, başkan Ömer Saykal ve yönetici Mehmet Kofalı’nın olumlu yaklaşım sergilediğini, fedakar ve istekli bir oyuncu grubu ile çalışmalara başladıklarını ve haftada 3 idman 1 de hazırlık maçı ile yeni sezona hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.