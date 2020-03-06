Girne’nin büyüğü GAÜ

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde 2 Girne ekibi Akdeniz Spor Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan taraf 70-18’lik skorla GAÜ oldu.

4-15, 8-32, 14-52 ve 18-70’lik periyotlarla farklı galip gelen GAÜ’de 16 sayı ile oynayan Yağmur Bozoğlan maçın en skorer oyuncusu oldu.

Lige 9 Mart Pazartesi oynanacak Akdeniz SB– DAÜ, 12 Mart Perşembe günü RDÜ– DAÜ ve 13 Mart Cuma günü oynanacak Gönyeli – Akdeniz SBkarşılaşmaları ile devam edilecek.