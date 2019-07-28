Girne’de sokak basketbolu heyecanı yaşanıyor

Girne Kordonboyu muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Sokak Basketbolu Turnuvası Girne kent halkının eğlenceli ve heyecanlı zamanlar yaşamasına neden oldu.

Girne Kordonboyu’nda Sokak Basketbolu Turnuvası geçtiğimiz akşam Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün oyun açılışıyla başlamıştı. Girne Belediyesi’nin Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında, Girne Belediyesi ve Akdeniz Spor Birliği organizasyonu, Leymosun Kültür Vakfı, TOL-DTB Amatör Kadın Takımları işbirliğinde gerçekleştirilen sokak basketbolu turnuvasına yoğun ilgi oldu. 48 takımın katıldığı 7 kategoride gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü 37 maç, dün ise 40 maç yapıldı. Bugün ise yarı finaller, üçüncülük, dördüncülük ve final karşılaşmalarıyla turnuva sona erecek. Pazar günü 31 maç yapılacak.

