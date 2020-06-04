Gençler Sütçü’yü duygulandırdı

Kahramanmaraş’ta yer alan erkekler U18 Türkiye Bölge Elemeleri’nde yer alan KKTC U18 Erkek Takımı, kendilerine bu imkânı sağlayan Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü’ye teşekkür ziyaretinde bulundu

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile işbirliği halinde yıldızlar ve gençler kategorilerinde 6 takımı Türkiye Bölge Elemelerine göndermesi basketbolumuz adına önemli bir adım olarak kamuoyunda yer bulmuştu. Bu elemelerin ardından 4 takımımızın bölge şampiyonasına katılma sevinci COVID-19 sürecinin başlaması sonrasında turnuvaların iptali ile burukluk yaşanmıştı.

Kasap: Başkan Sütçü’nün gençlik konusundaki hassasiyeti çok özel

Bu sürecin ardından Kahramanmaraş’taki turnuvada yer alan KKTC U 18 Erkek Takımı örnek bir davranışta bulunarak KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü’ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Takım antrenörü Hasan Kasap, Basketbol Federasyonu’nun yaptığı açılımın gençler açısından çok ciddi bir motivasyon oluşturduğunu, onların heyecanını bire bir yaşadığı için bunu rahatlıkla söyleyebileceğini ifade etti. Kasap, Başkan Ahmet Sütçü’nün gençlerin gelişimindeki hassasiyetinin çok özel olduğunu sözlerine ekledi.

Sütçü: Ortaya koyduğumuz emeklerin geri dönüşümü motivasyonumuzu artırıyor

Başkan Ahmet Sütçü de tüm amaçlarının gençlerin en iyi şekilde gelişimini sağlamak olduğunu, bu yüzden de imkanları arttırmanın en büyük sorumlulukları arasında yer aldığını belirtti. Gençlerin bu yaklaşımının kendisini duygulandırdığını, ortaya konulan emeklerin geri dönüşümünün içlerindeki motivasyonu arttırdığını belirten Sütçü, TBF’ye de yarattığı imkânlar vesilesi ile teşekkür etti.