Gelişim liglerinde gurur veren grafik

Türkiye Basketbol Bölgesel Altyapı Elemeleri’ne katılan 6 takımımızın 3’ü Anadolu elemelerine kalmayı başarırken, 1 ekibimizin durumu ilerleyen günlerde netleşecek

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yürüttüğü iyi ilişkilerin meyvesi olarak uzun yıllar sonra sağlanan Türkiye Bölgesel Altyapı Elemeleri’ne takımlarımızın katılımı ilk yılında başarılı neticelerle pekişti.

3 ekibimiz Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Toplam 6 takımımızın yer aldığı bölgesel elemeler Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilirken, U 14 Kızlar, U 14 Erkekler ve U 16 Kızlar bölge elemelerini başarı ile tamamlayıp Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar. U 18 Kızlar’ın durumları bulundukları 6’lı grupta aldıkları dereceye göre ilerleyen günlerde diğer grupların da tamamlanması ile netleşecek. Bu süreçte U 16 Erkekler ve U 18 Erkekler zorlu gruplarda iyi mücadeleler verse de elenmekten kurtulamayan iki ekibimiz oldu.

Mart ayı sonunda yapılması planlanan Anadolu Şampiyonası tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeni ile ileriki bir tarihe ertelendi.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından belirlenen ve bölge şampiyonalarında görev yapan teknik ekipler:

U 14 Kızlar (Karaman) – Ahmet Gürel Alp, Hakan Özkan

U 14 Erkekler (Niğde) – Ayhan Birsel, Ümmühan Baş

U 16 Kızlar (Konya) – Ahmet Karaoğlan, Onur Bütüner

U 16 Erkekler (Hatay) – Caner Ay, İsa Kalkan

U 18 Kızlar (Kayseri) – Cafer Muhtaroğlu, Şule Ünağyol

U 18 Erkekler (K.Maraş) – Fehmi İpar, Hasan Kasap

Sütçü: İyi işler çıkardık

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, katılım sağlanan Türkiye bölge şampiyonalarının gelişim liglerindeki motivasyonu yükseltecek önemli bir unsur olduğuna işaret ederek, bir sonraki yıla bu takımda yer almak için gençlerin kendilerine hedef koyacağını vurguladı.

Sütçü, “Bu organizasyona katılımımızın gerçekleşmesine katkı koyan TBF’ye teşekkür ediyoruz. Görev verdiğimiz herkesin emeklerine sağlık, tüm kafilelerimizin disiplini ve tavrı takdir topladı. Bu olumlu raporların TBF’ye ulaşması da bizi ayrıca memnun etti.” dedi.

“Bu katılımın TBF ile imzalanacak bir protokol ile kalıcılığını sağlamayı görev edindik

Gelişim liglerindeki durumu görme fırsatı bulduklarını, tecrübe dezavantajına rağmen çok iyi işler çıkardıklarını aktaran Başkan Şütçü, “Önümüzdeki yıl daha organize bir katılım sağlamak niyetindeyiz. Bu katılımın TBF ile imzalanacak bir protokol ile kalıcılığını sağlamayı görev edindik” diyerek sözlerini noktaladı.