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GAÜ’nün basketbolda takviyeleri Türkiye’den

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GAÜ’nün basketbolda takviyeleri Türkiye’den
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Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kadrosunu Türkiye’de önemli altyapı kariyeri bulunan iki isimle güçlendirdi.

Girne ekibi oyun kurucu Kutay Kırıcı ile uzun forvet pozisyonunda oynayan Emir Koç’u transfer etti. Darüşşafaka altyapısında yetişen 1.94 boyundaki Kutay ve Galatasaray’da altyapı eğitimi alan 1.96’lık Emir’in takımlarına potansiyelleri ve enerjileri ile büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden GAÜ Koçu Gökay İskar, amaçlarının gençlerle birlikte yerlerini korumak ve geliştirmek olduğunun altını çizdi.

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