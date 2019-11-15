GAÜ zorlanmadan turladı

Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi maçından 12 sayı farkla 70-58 üstün ayrılırken, GAÜ’de 19 sayı üreten Kutay Kırıcı maçın en skorer oyuncusu oldu

Basketbol Federasyonu’nun KKTC’nin kuruluş yıldönümüne özel geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Kupası’nda dün akşam oynanan 2. maçın ardından yarı finale yükselen son takım da belirlendi.

YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan ikinci gün maçında Girne Amerikan Üniversitesi, DAÜ’yü eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final ikinci maçı saat 20.00’de GAÜ ile Koopspor arasında oynanacak.

Girne Amerikan Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi maçında GAÜ ile DAÜ karşılaştılar. Maçın büyük bölümünde yaşanan çekişme son periyotta GAÜ lehine dönerken, Girne ekibi mücadeleden 12 sayı farkla 70-58’lik skor ile galip ayrıldı. GAÜ’de 19 sayı üreten Kutay Kırıcı maçın en skorer oyuncusu oldu.