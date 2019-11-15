GAÜ zorlanmadan turladı

Basketbol Federasyonu’nun KKTC’nin kuruluş yıldönümüne özel geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Kupası’nda dün akşam oynanan 2. maçın ardından yarı finale yükselen son takım da belirlendi.
YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan ikinci gün maçında Girne Amerikan Üniversitesi, DAÜ’yü eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final ikinci maçı saat 20.00’de GAÜ ile Koopspor arasında oynanacak.
Girne Amerikan Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi maçında GAÜ ile DAÜ karşılaştılar. Maçın büyük bölümünde yaşanan çekişme son periyotta GAÜ lehine dönerken, Girne ekibi mücadeleden 12 sayı farkla 70-58’lik skor ile galip ayrıldı. GAÜ’de 19 sayı üreten Kutay Kırıcı maçın en skorer oyuncusu oldu.