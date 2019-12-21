GAÜ yarı finalist

Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) KKTC Telsim’in katkıları ile organize ettiği Kadınlar KTSYD Kupası ilk tur mücadelesinde GAÜ, rakibi DAÜ’yü yenerek yarı finalde Rauf Denktaş Üniversitesi’nin rakibi oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında GAÜ ile DAÜ karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan GAÜ devreyi de 32-12 üstün tamamladı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren GAÜ, mücadeleyi 66-24 kazanarak yarı finale yükseldi. GAÜ’de 22 sayı üreten Yağmur, maçın en skorer oyuncusu oldu.