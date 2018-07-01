banner107
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
10 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
19 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
38 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
113 0
Kazdağları
Kazdağları
95 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
86 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
87 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
138 0
banner82
banner147

GAÜ şampiyon

banner27

KKTCBF Maestro U16 Erkekler Gelişim Ligi'nde final serisi heyecanı Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) şampiyonluğuyla tamamlandı. MGA ikinci oldu

GAÜ şampiyon
banner137

Soydan SAKALLI

Urcan Vangöl anısına düzenlenen KKTCBF Maestro U16 Erkekler Gelişim Ligi'nde final serisi heyecanı Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) şampiyonluğuyla tamamlandı.

Serinin 5. maçında GAÜ ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiler. Büyük çekişme içerisinde geçen maçın genelinde üstün olan Girne Amerikan Üniversitesi, özellikle son çeyrekte rakibi karşısında farkı açarken, maçı 9 sayı farkla 54-45 mağlup ederek seride 3-2 öne geçip şampiyonluğunu ilan etti.

Girne Amerikan Üniversitesi kaptanı Atilla Topaloğlu, pota altındaki üstün mücadelesiyle takımının maçı ve şampiyonluğu kazanmasına büyük katkı koydu.

Maçtan sonar takımlara madalya, plaket ve şampiyona kupasını merhum Urcan Vangöl’ün eşi Değer Vangöl takdim etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.