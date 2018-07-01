GAÜ şampiyon

KKTCBF Maestro U16 Erkekler Gelişim Ligi'nde final serisi heyecanı Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) şampiyonluğuyla tamamlandı. MGA ikinci oldu

Soydan SAKALLI

Urcan Vangöl anısına düzenlenen KKTCBF Maestro U16 Erkekler Gelişim Ligi'nde final serisi heyecanı Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) şampiyonluğuyla tamamlandı.

Serinin 5. maçında GAÜ ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiler. Büyük çekişme içerisinde geçen maçın genelinde üstün olan Girne Amerikan Üniversitesi, özellikle son çeyrekte rakibi karşısında farkı açarken, maçı 9 sayı farkla 54-45 mağlup ederek seride 3-2 öne geçip şampiyonluğunu ilan etti.

Girne Amerikan Üniversitesi kaptanı Atilla Topaloğlu, pota altındaki üstün mücadelesiyle takımının maçı ve şampiyonluğu kazanmasına büyük katkı koydu.

Maçtan sonar takımlara madalya, plaket ve şampiyona kupasını merhum Urcan Vangöl’ün eşi Değer Vangöl takdim etti.